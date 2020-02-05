Банк «Восточный» не выполнил требования ЦБ, следует из его отчетности на сайте регулятора: он выполнял все обязательные нормативы достаточности капитала, но без учета надбавок, и к концу IV квартала значение норматива достаточности базового, основного капитала и собственных средств получилось 5,4%, 7,7% и 8,9%, пишут «Ведомости» .

Учтенная в капитале нераспределенная, исторически заработанная прибыль «Восточного» на конец 2019 года составила 13,5 млрд рублей, дивиденды банк не выплачивал как минимум с 2010 года; если значения нормативов с надбавками не выполняются, банк обязан предоставить ЦБ план, направленный на выполнение надбавок, пояснил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, ни один норматив «Восточного» с учетом надбавок не выполняется, хотя и соблюдаются минимумы без надбавок; чтобы выйти на выполнение всех нормативов с учетом новых надбавок, с января 2020 года «Восточному» потребовалось бы увеличить базовый капитал на 5 млрд рублей, также для выполнения надбавок можно было бы сократить взвешенные по риску активы на 23%, или 54 млрд рублей, отметил Беликов.

​ЦБ признал допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей несостоявшейся Решение принято в связи с «неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска».

«Восточный» с запасом соблюдает все обязательные нормативы, рассказал представитель банка: на 1 февраля норматив Н1.0 составляет 9,5%, Н1.1 — 5,5% и Н1.2 — 8,0% (запас 5,9 млрд в рублей); банк также имеет утвержденный бизнес-план, в рамках которого планирует выходить на уровень рекомендованных ЦБ надбавок.



По словам экспертов, за декабрь капитал банка упал на 3 млрд рублей за счет роста накопленного убытка, это могло быть связано с предписанием ЦБ; банк для поддержания нормативов уже прибегал к продаже ОФЗ, не исключено, что в январе портфель продолжит снижаться (на начало года у банка было ценных бумаг на 9 млрд рублей), другой вариант — продажа наиболее проблемных кредитов, что позволит восстановить по ним резервы.