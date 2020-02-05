Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:02 мск прибавил 0,04% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 098,73 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,03% и равнялся 1 546,75 пункта.

Хорошему отскоку российских акций препятствует только нефть, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. «Индекс Мосбиржи во вторник вырос на 0,9%, но рост российского рынка акций вновь оказался слабеньким на отличном внешнем фоне: западные площадки прибавили почти вдвое больше. И опять основным препятствием для более сильного отскока стала дешевая нефть. Вчера котировки «черного золота» пытались закрепиться выше 55 долларов за баррель в ожидании решения ОПЕК+ сократить добычу, но под вечер распродажи возобновились, и вторник нефть закрылась около отметки 54 доллара», — комментирует эксперт.

По его словам, сильно перепроданной нефти необходим и технический отскок, в том числе на закрытии шортов, хотя бы в район 57—58 долларов за баррель. Пока же нефть отскочила от вчерашних вечерних минимумов дня примерно на 0,8% в район 54,5 доллара за баррель.

«В легком минусе находятся американские фьючерсы. Зато около процента прибавляет китайский фондовый рынок, который продолжает получать финансовую поддержку от вброса китайским ЦБ дополнительной ликвидности», — продолжает аналитик. В такой ситуации стоит ждать открытия российского рынка акций в районе вчерашнего закрытия, прогнозировал Антонов перед началом торгов.