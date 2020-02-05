Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов, пишет «Российская газета» . Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Так, физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику некому выплачивать долг. По условиям договора процентная ставка может при этом расти, задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Закон запретил взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд, но решения все равно могут выноситься в их пользу – многие граждане не знают о новой норме, защищающей их права, суды также могут не принять во внимание, что истец осуществляет нелегальную деятельность.

Также некоторые организации «мимикрируют» под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создается нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации, рассказал Валерий Лях.

Также к нелегальным кредиторам ЦБ относит псевдолизинговые компании, появившиеся в последние два года и работающие по схемам возвратного лизинга. Банк России выявил 79 таких организаций за 2018–2019 годы.