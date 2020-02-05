Рубль дорожал к доллару и евро в начале валютных торгов среды, но затем начал слабеть к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на 10:06 мск понизился на 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:16 мск курс доллара составил 63,16 рубля (плюс 28 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 4 копейки и составил 69,71 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду утром ожидается небольшое укрепление рубля. По ее словам, прогноз по курсу доллара снижается до 62,5—63,8 рубля, сохраняется прогноз по курсу евро в 69,5—71 рубль.

«Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели. Вчера пара доллар/рубль спустилась в район 63, а сегодня попробует закрепиться ниже. Российская валюта получает поддержку от восстанавливающегося спроса на рисковые активы, в том числе российские акции и ОФЗ, а также от снижения как минимум вдвое объема закупки валюты в рамках бюджетного правила уже на следующей неделе. По-прежнему рано предаваться эйфории: риски возникновения еще нескольких волн распродаж велики», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.