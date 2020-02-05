«Ростелеком» заключит контракты на поставку 360 тыс. планшетов российского производства на сумму не более 7,2 млрд рублей с компаниями «Байтэрг» и «ПК Аквариус» для проведения переписи населения РФ в 2020 году. Такое решение принял совет директоров госоператора в связи с новыми требованиями правительства для поставщиков, говорится в сообщении «Ростелекома».



В конце 2019 года «Ростелеком» выбрал двух поставщиков планшетов на операционной системе «Аврора» для всероссийской переписи — ООО «Тегрус» и ООО «Центр дистрибьюции», которые планировали поставлять устройства из Китая. Однако затем госоператор был вынужден отменить результаты конкурса из-за новых требований правительства РФ, согласно которым для переписи должны быть использованы устройства исключительно российского производства.

​«Ростелеком» отменил закупку планшетов для проведения переписи населения Решение принято в связи с изменениями в требованиях по выбору поставщика.

Так, совет директоров «Ростелекома» согласовал изменения в госконтракте с Росстатом: общее число планшетов останется неизменным — 360 тыс. штук, но поставки будут осуществляться в две очереди — 262,5 тыс. и 97,5 тыс. устройств. Закупки планируется провести у единственного поставщика, договоры будут заключены с двумя вендорами по рекомендации Минпромторга — ООО «Байтэрг» и ООО «ПК Аквариус», включенными в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«С целью минимизации рисков неисполнения обязательств одним из поставщиков принято решение о заключении двух рамочных договоров на полный потенциальный объем заказа планшетов, необходимых для проведения переписи (360 тыс. штук за 7,2 млрд рублей). В любом случае общий объем поставок не превысит 360 тыс. штук. Договоры носят рамочный характер и не содержат обязательств по выставлению заказов на полную сумму договора. В договорах также предусмотрены минимальные обязательные лимиты поставки устройств для обоих вендоров (60% и 40%)», — пояснили в компании.

В «Ростелекоме» добавили, что таким образом с Росстатом будет заключено два госконтракта. Условия первого — на сумму 6,1 млрд рублей — утверждены на прошедшем заседании совета директоров, а условия второго будут рассмотрены позднее. Разделение на два госконтракта связано с бюджетным планированием, отметили в компании.