• Совет директоров Банка России на опорном заседании 7 февраля вновь рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Аналитики, опрошенные Банки.ру, в прогнозах разделились: есть факторы, которые говорят как о снижении ставки, так и о ее сохранении на действующем уровне — 6,25%. Однако большинство экспертов склоняются к тому, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта уже в феврале. Основным фактором, который разделил позиции аналитиков, стал китайский коронавирус, вызвавший волатильность на фондовых рынках развивающихся стран.

• В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица. Новые требования прописаны в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», которую опубликовал Минюст. Действующий закон о взыскании предполагает, что в категорию «третьих лиц» попадают любые граждане, так или иначе связанные с должником. Отдельно выделяются члены семьи, родственники заемщика, а также его соседи и люди, которые проживают совместно с клиентом.

• Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации. По словам директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергея Хренова, операторы мобильной связи — «МегаФон», МТС и Tele2 — разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

• Каждому второму абоненту отказывают в переходе к другому оператору с сохранением своего номера. Это следует из статистики Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС). За все время существования услуги MNP (mobile number portability, перенос номера) с начала 2014 года было подано 32,5 млн заявок, при этом лишь 15,1 млн было удовлетворено. По словам представителей операторов, причина отказа может заключаться в том, что абонент подает заявку на перенос номера, владельцем которого не является, или указывает свои паспортные данные с ошибкой, либо имеет задолженность по лицевому счету.

