Москоммерцбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.

Доходность депозита «На выгодных условиях» (от 10 тыс. рублей) составит 3—5,5%, а «Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей) — 3,5—5,9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 50 тыс. рублей) открывается под 3—5,5%, а «На льготных условиях» (от 10 тыс. рублей) — под 2,75—5,25% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Срок всех депозитов составляет 31, 91, 181, 367, 547 и 730 дней.

Вклад «На высоте» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 4,9% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно вклады «На выгодных условиях», «На льготных условиях» и «На высоте».