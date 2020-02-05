Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении два правительственных законопроекта, которые касаются реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторной гильотины»). Речь идет о законопроектах «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Комитет является соисполнителем по данным законопроектам.



Законопроекты разработаны Минэкономразвития в рамках дорожной карты по реализации «регуляторной гильотины», утвержденной главой Кабинета министров. В законопроекте «Об обязательных требованиях», в частности, предлагается определить правовые и организационные основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, оценка соблюдения которых проводится при осуществлении государственного и муниципального контроля, привлечения к ответственности и т. д.



Законопроект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» устанавливает в том числе процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, определяет перечень оснований для открытия контрольно-надзорного производства и определяет критерии эффективности контрольно-надзорной деятельности. Законопроектом также предлагается ввести новые виды контроля — контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры — например, рекомендации.

Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, отмечается в законопроекте.

В законопроекте предусматривается 35 видов госконтроля, которые не подпадают под реформу контрольно-надзорной деятельности. Среди них — основные функции Банка России (надзор за деятельностью кредитных и некредитных организаций, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах и т. д.). Кроме того, под данный законопроект не подпадают основные функции ФАС России и ее территориальных органов, а также налоговый, таможенный и валютный контроль.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.