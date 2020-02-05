Банк России не рассматривает в ближайшие годы вопрос о выходе из капитала Московской биржи, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

«Была история, даже был закон, который обязывал нас выйти, но в связи с изменениями геополитической ситуации было принято решение о целесообразности сохранения небольшой доли Центральным банком, а она сегодня небольшая, на неопределенный срок», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли ЦБ выход из капитала Московской биржи.

По словам Швецова, пока геополитическая ситуация не изменилась и регулятор рассматривает на ближайшие годы вопрос о выходе.

В настоящее время ЦБ принадлежит доля в 11,78% Мосбиржи.