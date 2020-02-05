ЦБ РФ привлек банк «Уралсиб» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.



Постановление о привлечении банка как юридического лица к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ от 27 декабря 2019 года вступило в законную силу 5 февраля 2020 года.

Статья 14.29 КоАП («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета») распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Банку назначен административный штраф, который в соответствии с указанной статьей КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк уже неоднократно за последнее время привлекал банк «Уралсиб» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями и назначал соответствующие штрафы.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

