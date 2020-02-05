Банк России установил официальные курсы валют на 6 февраля.

Курс доллара снизился на 26 копеек, составив 63,1742 рубля (63,4342 рубля на 5 февраля). Курс евро понизился на 38,22 копейки до 69,7443 рубля (70,1265 рубля на 5 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 62,62 рубля (минус 48 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 69,1 рубля (минус 57 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 62,57—63,29 рубля за доллар и 69,06—69,87 рубля за евро.