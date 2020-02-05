Банк России 7 февраля выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов, сообщает в среду, 5 февраля, пресс-служба регулятора.

В частности, выпускается серебряная монета номиналом 3 рубля, посвященная 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

На монете (на оборотной стороне) расположено рельефное изображение памятника 6-й роте («Купол»), установленного в деревне Череха Псковской области, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения строя десантников.

Поясним, что речь идет о событиях Второй чеченской кампании (бой у высоты 776 ). Памятник псковским десантникам «Купол» был открыт летом 2002 года.

Тираж монеты составит 3 тыс. штук.

Кроме того, в серии «Оружие Великой Победы» выпускаются пять новых монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, посвященных конструкторам оружия Петру Горюнову, Леониду Ермашу, Анатолию Маслову, Алексею Судаеву и Федору Токареву.

На оборотной стороне монет, помимо надписи «Оружие Великой Победы» вверху и фамилии конструктора с его инициалами внизу, размещены рельефные изображения моделей оружия (вместе с названием модели):

на монете «Конструктор оружия П. М. Горюнов» изображен станковой пулемет СГ-43;

на монете «Конструктор оружия Л. Л. Ермаш» — торпедный катер типа «Д-3»;

на монете «Конструктор оружия А. И. Маслов» — легкий крейсер проекта 26 «Киров»;

на монете «Конструктор оружия А. И. Судаев» — пистолет-пулемет Судаева образца 1943 года (ППС-43);

на монете «Конструктор оружия Ф. В. Токарев» — пистолет ТТ («Тульский Токарева»).

Тираж каждой из новых монет серии «Оружие Великой Победы» — 1 млн штук.





В декабре прошлого года ЦБ сообщал о выпуске девяти памятных монет серии «Оружие Великой Победы».

