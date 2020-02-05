Минфин подготовил проект постановления правительства РФ о передаче министерству кураторских функций в сфере управления акциями госкомпаний от Минэкономразвития. Документ размещен в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Как отмечается в пояснительной записке, постановлением правительства от 2004 года было утверждено положение об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании права «золотой акции». Также были закреплены полномочия Минэкономразвития по управлению такими ценными бумагами.

В то же время одним из пунктов указа президента от 21 января 2020 года установлено, что руководство деятельностью Росимущества (осуществляет исполнительские функции в сфере управления акциями госкомпаний. — Прим. ТАСС) теперь осуществляет Минфин. В соответствии с другим пунктом предусматривается передача ему и прежних полномочий Минэкономразвития в сфере подготовки методик, сведения разногласий и ряда других вопросов в области управления акциями.

Также проектом постановления предусмотрены переходные положения. В частности, до вступления в силу нормативных правовых актов Минфина применяются нормативные правовые акты Минэкономразвития.