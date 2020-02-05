Минкомсвязь РФ считает важным найти баланс в вопросе повышения мобильными операторами тарифов, а не сдерживать их рост, не развивая при этом качество услуг. Об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, повышение тарифов на связь — это один из рыночных инструментов для операторов улучшать качество услуг и развивать инфраструктуру. «Нам нужно, чтобы наши операторы развивались, чтобы у них был ресурс для развития. Сдерживать рост тарифов и не развивать новые услуги — неправильно, потому что мы слышим, что операторы не будут инвестировать в развитие инфраструктуры, не будут приходить на новые территории. Понятно, что эти вопросы компенсируются, в том числе за счет повышения тарифов», — отметил министр.

Таким образом, добавил Шадаев, совместно с Федеральной антимонопольной службой и мобильными операторами необходимо найти баланс в вопросе повышения тарифов. «Это всегда история про поиск компромисса. Здесь надо искать баланс между перспективами развития и тарифами для населения», — подчеркнул он.

Ранее ФАС получила от «большой четверки» мобильных операторов ответы на запрос ведомства в связи с повышением цен на ряд архивных тарифов и пообещала завершить проверку «в кратчайшие сроки».