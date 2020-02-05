Компания «КапиталЪ Управление активами» сменила название на «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», следует из уведомления Центробанка.

«Банк России 5 февраля 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (Москва) в связи с изменением наименования (ранее — АО «КапиталЪ Управление активами»)», — сообщается на сайте регулятора.

Напомним, управляющая компания «Альфа-Капитал» в декабре 2019 года закрыла сделку по покупке 100% АО «КапиталЪ Управление активами». Компания официально вошла в структуру «Альфа-Групп» после одобрения сделки Центральным банком. Генеральным директором был назначен Николай Антипов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора УК «Альфа-Капитал».



Управляющая компания «Альфа-Капитал» покупает «КапиталЪ Управление активами» «Альфа-Капитал» планирует провести ребрендинг приобретаемой компании.

В сообщении «Альфа-Капитала» о сделке указывалось, что под управлением компании «КапиталЪ Управление активами» находятся три интервальных паевых инвестиционных фонда с суммарными активами на 3 млрд рублей. «Новая УК ориентирована на управление активами крупных состоятельных клиентов, персональными фондами, развитие альтернативных классическому фондовому рынку инструментов», — отмечал Николай Антипов. Тогда же было анонсировано переименование компании.