Центробанк планирует организовать пилотный перевод средств на вклад по Системе быстрых платежей на старте промышленной работы финансового маркетплейса, сообщила Банки.ру советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская в кулуарах VI Российского ипотечного конгресса.

«Мы планируем прямо на старте сделать пилотную сделку, когда по Системе быстрых платежей будет направлен взнос на вклад», — рассказала представитель ЦБ.

Проект маркетплейса включает пять платформ и объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг, в том числе Банки.ру. По словам Чайковской, промышленный запуск маркетплейса будет осуществлен в течение трех месяцев после принятия соответствующих поправок в законодательство.

Законопроект уже принят в первом чтении, но его дальнейшее рассмотрение неоднократно переносилось. Так, в начале года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что закон будет принят уже в феврале. «Насчет февраля уже не уверена, но в марте ожидаем точно», — прокомментировала Чайковская.

Находящийся в Госдуме законопроект предполагает запуск четырех платформ (по вкладам, ПИФам, облигациям и ОСАГО). Для запуска ипотечной платформы разрабатывается отдельный проект поправок, отмечают в ЦБ.

Банки.ру сотрудничает с регулятором в построении маркетплейса. Так, после принятия закона пользователь сможет выбрать вклад на сайте Банки.ру и затем оформить его через сайт Мосбиржи.