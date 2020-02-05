Мосгорсуд в среду принял решение отменить продление ареста трем фигурантам дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Об этом сообщили в суде.

«Мосгорсуд постановил отменить решение суда первой инстанции и обязать Басманный суд повторно рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Абгаряну, Зюзину и Владимирову. При этом суд постановил оставить их под стражей до 13 февраля», — сказали в суде.