Росбанк планирует начать выдачи льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке в I квартале 2020 года, рассказал Банки.ру руководитель «Росбанка Дом» Денис Ковалев в кулуарах VI Российского ипотечного конгресса.

«Лимит мы получили. Мы сейчас в режиме консультаций, уточнения требований, потому что никто не хочет оказаться в ситуации, когда выдаст кредит под 2%, который останется на балансе банка несубсидированным», — отметил Ковалев.

«В первом квартале рассчитываем перейти уже на непосредственные выдачи», — уточнил он.

Лимиты на выдачу «Дальневосточной семейной ипотеки» получили 14 банков, из них семь — системно значимых. Прием заявок на ипотеку начали Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Дальневосточный Банк.

Получить кредит по условиям «Дальневосточной ипотеки» могут граждане РФ из любого региона страны, отвечающие одному из трех требований: семейные пары в браке, возраст каждого из супругов не превышает 35 лет включительно; одинокий родитель не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком — гражданином РФ; участники программы «Дальневосточный гектар». По программе можно приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме в Дальневосточном ФО, а в сельской местности — и жилье на вторичном рынке.