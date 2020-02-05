В России планируется упростить процедуру распоряжения маткапиталом, в том числе сократить сроки выдачи сертификата на маткапитал с 15 до пяти дней и сроки рассмотрения заявлений о распоряжении им с 30 до десяти дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы предполагаем упрощение процедуры с точки зрения сроков и самой процедуры пользования материнским (семейным) капиталом. Что это включает? Исключение документов, требуемых от заявителя для предоставления в Пенсионный фонд… Сокращение сроков получения госуслуги по выдаче сертификата с 15 дней до пяти дней с момента регистрации в едином реестре записей актов гражданского состояния и распоряжения — с 30 дней до десяти дней, и сокращение необходимых проверок документов, которые раньше мы использовали», — сказала Голикова.

Минтруд готовит изменения в закон по введению маткапитала на первого ребенка Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова.

Ранее Минтруд предложил сократить срок принятия решения по заявлению об использовании маткапитала с месяца до 12 дней, срок перечисления средств — с десяти до трех рабочих дней. Затем ПФР сообщил, что планирует направить в Минтруд предложение сократить срок принятия решения по направлению маткапитала на оплату первоначального взноса по ипотеке, ставку по которой субсидирует государство, и на погашение такой ипотеки.