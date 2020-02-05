Выполнение поручений президента, озвученных в послании Федеральному собранию, может принести дополнительно до 1 процентного пункта в прирост ВВП России в 2020 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания главы государства Владимира Путина с членами правительства.

«Суммарно отмеченные факторы дают дополнительно до 1 процентного пункта прироста ВВП уже в текущем году и 1,6—1,7 процентного пункта в следующем году. Мы считаем, что это вполне достаточно для аккуратного постепенного разогрева рынков с выходом уже в 2021 году на 3-процентную траекторию роста ВВП», — сказал он.

Как отметил первый вице-премьер, ключевая задача, поставленная в экономической части послания президента, — это запуск инвестиционного цикла. Эта задача имеет четко фиксированные количественные параметры: если в прошлом году за три квартала отмечается 0,7% роста инвестиций, то в текущем году эта цифра должна составить 5%, а в 2021 году — не менее 6%. Только при такой траектории, когда инвестиции примерно вдвое превышают рост ВВП, их объем в 2024 году достигнет поставленного целевого значения в 25% ВВП.

Минэкономразвития: пакет социальных инициатив президента ускорит рост ВВП РФ на 0,3 п. п. Социально-экономические инициативы президента в 2020 году обойдутся в 0,3 трлн рублей, а начиная с 2022 года будут стоить более 0,6 трлн рублей в год.

«Решить поставленную задачу можно, дав ответ на три главных вопроса: ускорение роста рынков, снижение рисков инвесторов, наличие и стоимость длинных денег», — подчеркнул Белоусов.

Он также заявил, что правительство договорилось с ЦБ создать постоянно действующий механизм консультаций для обеспечения макроэкономической стабильности.