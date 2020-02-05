ЦБ РФ предложил создать совместную рабочую группу с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

«Банк России и правительство выступили с взаимными инициативами. Со своей стороны мы выступили с предложением о создании совместной рабочей группы с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста. И мы приветствуем инициативу правительства о более тесном взаимодействии. Обмен информацией и оценками процессов в экономике позволит и нам, и правительству принимать более точные решения в рамках своих компетенций», — отметили в Центробанке.

Там подчеркнули, что «эта степень координации ни в коей мере не влияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики».

Также в заявлении отмечается, что «Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на достижение целевого уровня инфляции — вблизи 4%».

СМИ: в ЦБ поступило предложение снизить таргет по инфляции Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в январе заявила, что регулятор пока не планирует менять таргет по инфляции.

Ранее Счетная палата, изучив реализацию «Основных направлений развития финансового рынка», которые являются стратегическим документом регулятора, пришла к выводу, что несогласованность действий ЦБ и Кабмина создает риски для банковского сектора. Регулятор обязан прежде всего обеспечить определенный уровень инфляции, и особая приоритетность этой задачи может идти вразрез с интересами финансового сектора, отметили аудиторы.



Действующее законодательство не дает четкого определения роли Центробанка в развитии и обеспечении стабильности банковской системы, что затрудняет достижение позитивных результатов в этой сфере, считают в СП. А у правительства есть собственный план по эволюции финансового сектора, независимый от политики регулятора. Чтобы исключить риски конфликта интересов на финрынке, необходимо конкретизировать функционал и задачи ЦБ в отношении подконтрольного ему сегмента, а также на законодательном уровне синхронизировать его действия с Кабинетом министров, прежде всего с Минфином, предложили аудиторы.