Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной. — Прим. ред.), это встречная инициатива — создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций», — сообщил Белоусов.

Он отметил, что реализация нацпроектов будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику. «Поэтому потребуется тонкая, буквально филигранная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции», — заявил он.

ЦБ предложил создать рабочую группу с Кабмином по развитию финрынка и его роли в ускорении роста ВВП При этом Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на достижение целевого уровня инфляции — вблизи 4%.

«В перспективный период основной резерв импортозамещения лежит в сфере закупок российской техники в рамках расходов национальных проектов. Эти расходы в части машин и оборудования составляют более 6 триллионов рублей», — сказал Белоусов.

Примерно половина этих средств — 3,2 трлн рублей, по словам первого вице-премьера, могут и должны быть направлены на закупки продукции российского машиностроения, в том числе 1,4 трлн рублей — в рамках диверсификации ОПК.