Акции «Аэрофлота» в лидерах роста на Московской бирже в среду, 5 февраля. К 17:13 мск их котировки поднялись на 4,7%.

Поводом стало заявление главы Минтранса Евгения Дитриха, что ведомство готовит предложения по возмещению авиакомпаниям прямых убытков от закрытия полетов в Китай. Такое ограничение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса. На фоне этого акции авиаперевозчиков заметно упали.

Между тем в начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что «Аэрофлот» останется пока единственным российским перевозчиком в прямом авиасообщении с Китаем. Компания продолжит выполнять все нынешние прямые регулярные перелеты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу.

Это также оказывает поддержку «Аэрофлоту», поскольку, как считают эксперты, авиакомпания может повысить занятость пассажирских кресел и увеличить пассажиропоток. С начала года котировки ее акций выросли на 9%. Как считают аналитики «Фридом Финанс», «Аэрофлот» пока не исчерпал потенциал роста, но от текущих значений его ждет коррекция на 3—4%.

Кроме того, накануне авиакомпания опубликовала отчетность по РСБУ за 2019 год, показав рост чистой прибыли в 1,9 раза. Выручка за прошлый год увеличилась на 9,3% до 551,8 млрд рублей. Увеличение выручки компания связывает с курсовой разницей и ростом пассажирских переводов. Публикация результатов по МСФО ожидается 14 февраля.

