Первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил поддержки президента России Владимира Путина для стимулирования роста инвестиций со стороны госкомпаний.

«Планируем усилить работу по этому направлению, включая анализ расходования инвестиционных средств [госкомпаний], через участие [государства] в [их] советах директоров», — сказал он, выступая на совещании главы государства с членами правительства.

«Безусловно, не нарушая интересы развития самих компаний, интересы других, в том числе миноритарных акционеров. Но все же, уважаемый Владимир Владимирович, здесь нам особенно потребуется поддержка президента», — подчеркнул первый вице-премьер.

Белоусов особо отметил важность работы с компаниями с государственным участием по их инвестиционным программам. На их долю приходится сегодня около 25% всех инвестиций в стране. «Это наши компании, где российское правительство имеет представительство. При этом есть госкомпании, которые не только не наращивают капиталовложения, но и регулярно их сокращают», — посетовал первый вице-премьер.

По его словам, в правительстве понимают, что существуют инвестиционные циклы компаний, приоритеты развития, что есть потребность бюджета и выплата дивидендов. «И все же цель ускорения инвестиций в стране должна быть общей для всех, а не только для правительства», — считает Белоусов.