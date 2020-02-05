Правительство договорилось не включать в проект закона о защите и поощрении инвестиций наиболее спорные моменты, чтобы обеспечить его принятие до 30 апреля. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Вчера в правительстве договорились отцепить, я надеюсь, окончательно договорились отцепить наиболее спорные моменты и быстрее принять закон. Срок, поставленный вами, — 30 апреля. Но постараемся успеть раньше», — сказал первый вице-премьер.

Белоусов отметил, что закон о защите и поощрении капиталовложений должен создать гарантированные инвестиционные правила для реализации крупных проектов.

Он также сообщил, что создана совместно с РСПП рабочая группа по содействию реализации новых инвестиционных проектов. «В ее портфеле уже сейчас 196 заявок. Из них 15 проектов общей стоимостью почти на 3 триллиона рублей суммарно за весь период уже прошли экспертизу ВЭБа и РФПИ. Планируем форсировать ее работу, четко соблюдая два приоритета: во-первых, поощрение глубины переработки сырья и создание новых рабочих мест в регионах, во-вторых, положительное влияние на реализацию национальных проектов», — сказал первый вице-премьер.