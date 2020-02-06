Ежегодная конференция Globus Partners' Camp пройдет 20—21 февраля в Сочи: она объединяет digital-рынок и экспертов банковской сферы.

В деловой программе представлены эксклюзивные доклады, среди спикеров — эксперты Газпромбанка, Сбербанка, БКС и других крупных компаний.

Основные темы дискуссии:

Сорсинг в банковской сфере.

Реалистичная оценка затрат.

Реализация масштабных IT-проектов.

Конференция отличается живой атмосферой «без галстуков». Один из дней будет посвящен активному отдыху и продуктивному нетворкингу, в программе — катания на сноубордах и лыжах в горах, а также поездки в самые необычные места Сочи.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.