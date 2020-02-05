Клиентам Таврического Банка стал доступен сервис бесконтактных платежей Mir Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сервис доступен для любых смартфонов на оперативной системе Android (начиная с версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» — как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay, которое доступно в PlayMarket.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности.