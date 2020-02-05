Меры, инициированные спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и направленные на снижение оттока населения из бедных регионов, повысят их кредитоспособность. Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Moody's.

«Принятие мер, направленных на решение демографических проблем российских регионов, разработку которых инициировал спикер Госдумы В. Володин, может оказать положительное влияние на их кредитоспособность», — говорится в материале.

Агентство считает, что от инициативы больше всего выиграют Республика Коми и Омская область, где миграция является основной причиной убыли населения.

В Moody's отметили, что предложенная мера является первой значительной инициативой федеральных органов власти, направленной на решение демографических проблем российских регионов, и послужит позитивным фактором для регионов, испытывающих быстрое сокращение населения.

В рабочую группу по вопросам демографии войдут члены российского парламента, представители российского федерального правительства и регионов с наибольшей убылью населения. Рабочая группа разработает меры по борьбе с миграцией из небогатых регионов, обусловленной существенным неравенством в доходах и уровнем жизни в разных частях страны.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в Саратовской (19 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.), Волгоградской (15,8 тыс.) областях и Алтайском крае (15,8 тыс.).