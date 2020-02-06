Народный банк Китая (Центробанк) в четверг понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 162 базисных пункта, до 6,9985 за доллар. Согласно статистике регулятора, опубликованной на сайте Центробанка, это минимальное значение с 25 декабря прошлого года.

«Внезапная вспышка коронавируса вызвала волатильность настроений на рынке, однако не сформировала девальвационных ожиданий в долгосрочной перспективе, — цитирует профессора экономики Уханьского университета (город Ухань, центральная провинция Хубэй) Гуань Тао в четверг финансовый портал «Дунфанцайфу». — Давление на китайскую валюту снизится по мере стабилизации эпидемиологической ситуации и ликвидации последствий вспышки коронавируса».

В материале «Дунфанцайфу» также подчеркивается, что темпы роста экономики КНР после вспышки пневмонии восстановятся к 2021 году. Несмотря на то, что потребление, в частности в сфере услуг, «сильно пострадало» на фоне распространения заболевания, долгосрочные тенденции, в частности увеличение доли сектора услуг в экономике КНР и развитие технологий, не изменятся, отмечает портал.

В середине января наблюдалось укрепление юаня, обусловленное заключением соглашения по первой фазе торговой сделки Китая и США. 21 января курс достиг отметки 6,8606, что стало максимальным значением с 3 июля 2019 года.