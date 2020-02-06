Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%, пишут «Известия» , ссылаясь на Совет Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Так, увеличение стоимости жилья станет очевидным летом 2021 года, когда завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов, и произойдет монополизация рынка, заявили в Совфеде. Повышение на 25%, согласно прогнозам экспертов комитета, будет связано с несколькими факторами — теперь строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%, все платежи теперь идут через банк, но с задержкой в три-четыре недели, что тоже прибавляет несколько процентов к затратам. В среднем, согласно расчетам экспертов, это выливается в 23% прямых издержек у застройщика. Кроме того, многие средние и мелкие строители постепенно уходят с рынка. Когда крупные компании поймут, что остались одни, они неизбежно повысят цены, уверены сенаторы.

В ГК «Гранель» считают повышение стоимости на 15–20% за два года вполне реальным. Росту цен будут способствовать уменьшение предложения на рынке первичного жилья, а также его консолидация, вызванные отсутствием для многих застройщиков возможности получения банковского финансирования. Такого же мнения придерживаются в ГК «Основа» — главные предпосылки роста — рост издержек девелоперов, увеличение в разы срока оборачиваемости капитала при переходе на эскроу-счета.

По мнению экспертов, не последнюю роль в ценообразовании играет и покупательная способность населения. Так, учитывая, что потолок платежеспособности уже достигнут, если предположить, что девелоперы поднимут цены на 25%, продажи остановятся и даже дешевеющая ипотека не сможет реанимировать рынок. В регионах, где объем предложения остается на высоком уровне, не стоит ожидать роста цен, превышающего 10% в годовом выражении, пояснили эксперты. Но в некоторых регионах 25-процентный рост цен полностью исключать нельзя, его причиной может стать не столько рост затрат, сколько изменение условий выхода новых проектов.