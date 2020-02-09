Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», снизит ставки по ипотечным кредитам для зарплатных и корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Оформить ипотеку по программе «Вторичный рынок» можно будет под 8,6% годовых. Для стратегических партнеров банка ставка составит 8,4% годовых. Первоначальный взнос — от 20% стоимости недвижимости и может быть оплачен за счет средств материнского (семейного) капитала», — говорится в релизе.

Рефинансировать ипотеку стороннего банка клиенты смогут под 8,8% годовых, для стратегических партнеров будет предусмотрена дополнительная скидка 0,2% годовых.

Также банк планирует снизить ставку ипотечного кредита до 8% годовых на приобретение новостроек в жилом районе ALIA, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Летная, влад. 95б.

Ипотечные кредиты предоставляются в размере от 500 тыс. рублей на срок до 30 лет.

При расчете максимальной суммы кредита может быть учтен доход созаемщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком, но соответствующих требованиям банка. Общее количество созаемщиков не может превышать трех человек. Для заемщиков предусмотрены формы дистанционного погашения кредитов — через интернет-банк или мобильное приложение.