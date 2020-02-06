Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева не смогла оспорить в Лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Теперь, если Замира Гаджиева не сможет отчитаться о том, как получила эти средства, ее особняк на западе Лондона будет арестован британскими властями, сообщает газета The Daily Telegraph .

Гаджиева была первой жительницей Великобритании, в отношении которой в феврале 2018 года был применен новый правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения». Всего ордера было выдано два: от женщины потребовали объяснить, откуда у нее самой и ее мужа появились средства на покупку дома в Найтсбридже стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов (15 млн долларов), а также гольф-клуба стоимостью 10,5 млн фунтов стерлингов (13,5 млн долларов) в графстве Беркшир рядом с городком Аскот, где ежегодно проходят знаменитые скачки. В документах следствия также указывается, что за последние 10 лет Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов стерлингов (21 млн долларов) на предметы роскоши.

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью приветствовали решение суда, назвав его «полезным прецедентом для будущих дел, касающихся UWO». Там также подчеркнули, что «продолжат искать возможности для использования подобных ордеров в целях борьбы с противоправной финансовой деятельностью и организованной преступностью».

Замира Гаджиева — супруга бывшего президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева (занимал этот пост в 2001—2015 годах). В 2016 году он был осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. В сентябре прошлого года приговор был увеличен до 16,5 года. Следствием установлено, что в 2001—2015 годах по указанию Гаджиева были совершены незаконные вексельные операции, связанные с заключением с зарегистрированными в разных странах юридическими лицами договоров о купле-продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму 3,4 млрд долларов и 987 млн евро. В целом, по данным следствия, в результате незаконных финансовых операций, получения необеспеченных векселей и выдачи необеспеченных кредитов Гаджиев и его сообщники нанесли банку ущерб в размере 4,7 млрд манатов (2,8 млрд долларов).