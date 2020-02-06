Арбитражный суд Москвы отказал банку «Югра» в лице экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева в пересмотре по новым обстоятельствам решения о законности отзыва у банка лицензии, говорится в определении суда.

Заявитель просил пересмотреть решение столичного арбитражного суда от 20 декабря 2017 года. Ранее кассационная инстанция оставила без изменения отказ бывшему руководителю банка «Югра» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об отзыве у банка лицензии. Как отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим ЦБ.

Суд не будет пересматривать решение о законности отзыва лицензии у «Югры» Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка 28 июля 2017 года.

Согласно нормам действующего законодательства, регулятор мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель. Также позиция регулятора о нарушении нормативов строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года, и в этот день капитал банка составлял минус 7 млрд рублей. Но из отчетности, подготовленной АСВ пятью днями ранее, следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен, и капитал превышает 33 млрд рублей.

Арбитраж Москвы в декабре 2017-го отклонил заявление об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии 28 июля 2017 года.