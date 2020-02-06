Банк «Александровский» стал партнером Банка ДОМ.РФ по выдаче ипотечных кредитов. Теперь ипотеку по программам Банка ДОМ.РФ можно оформить в офисах банка «Александровский» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Мурманске.

Как уточняется в сообщении «Александровского» , ипотека на готовое жилье предоставляется в сумме до 30 млн рублей по ставке от 8,8% годовых. Кредиты на покупку строящегося жилья можно оформить в сумме до 30 млн рублей по ставке от 8,3% годовых. В рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» кредит можно получить по ставке от 4,7% в сумме до 12 млн рублей. Кроме того, клиентам доступно рефинансирование ипотечных кредитов других банков по ставке от 8,5% годовых.



Оформить онлайн-заявку на ипотеку и узнать подробные условия программ можно на сайте «Александровского». Рассмотрение заявки займет не более двух рабочих дней с момента представления заемщиком полного пакета документов.

