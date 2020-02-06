Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам 2019 года составила 3,373 млрд евро, что на 17,9% ниже показателя годичной давности, говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль снизилась на 0,7%, до 18,839 млрд евро. Чистый процентный доход группы составил 10,203 млрд евро, что на 3,5% ниже, чем в предыдущем году. Выручка в минувшем году сократилась на 0,7%, до 18,8 млрд евро, при этом целевой показатель UniCredit составлял 18,7 млрд евро.

По итогам IV квартала банк получил чистый убыток в 835 млн евро против прибыли в 1,992 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль выросла на 3,4%, до 4,85 млрд евро. Чистый процентный доход сократился на 7,3%, до 2,515 млрд евро.

UniCredit ставит целевой показатель по чистой прибыли на 2020 год на уровне 4,3 млрд евро, по выручке — 18,2 млрд евро.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает ЮниКредит Банк, принадлежащий группе Unicredit.