Банк «Ак Барс» понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Просто накопить» в рублях составит 4,75—5,25% (ранее — 5—5,5%), в долларах — 0,4—0,9% (вместо 0,5—1,1%), а «Просто управлять» — 4,25—4,65% в рублях (прежде — 4,5—4,9%) и 0,3—0,7% годовых в долларах (вместо 0,3—0,8%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей или 100 долларов.

«Просто преумножить» (от 1 млн рублей, 15 тыс. долларов) в рублях открывается под 4,25—5,15% (прежде — под 4,5—5,4%), в долларах — под 0,3—0,9% годовых (ранее — под 0,3—1%).

Вклады открываются на 91, 181 день, один и два года.

«Просто поймать момент» (от 10 тыс. рублей на 31 день) привлекается в рублях под 4% (прежде — под 4,25%).

В долларах процентная ставка не изменилась и составляет 0,2% годовых.

Вклад «Я сам?!» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) оформляется под 5—5,25% (ранее — под 5,2—5,5%).

Депозит «Уверенное будущее» (от 50 тыс. рублей на 370 дней) открывается под 7,75% годовых (вместо 8%).

Проценты по всем вкладам, кроме депозита «Просто поймать момент», выплачиваются ежемесячно и в конце срока. По вкладу «Просто поймать момент» выплата процентов осуществляется в конце срока. Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, за исключением «Просто поймать момент» и «Уверенное будущее».