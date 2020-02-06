Число DDoS-атак, направленных против банков, выросло в 2019 году на 21,22%, сообщает технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков в отчете по главным тенденциям и итогам 2019 года в области сетевой безопасности. Так, число атак против букмекерского рынка выросло на 10,41%, против купонных сервисов — на 14,71%. Атаки на рынки электронной коммерции выросли за год на 51,09%, сферу образования – на 7,87%, сайты Fore – на 56,15%, страхования – на 94,12%. Сфера микрофинансов испытала рост атак на 31,5%, туризма — на 87,42%, а торговли — на 57,39%.

По его словам, общее количество DDoS-атак за 2019 год выросло примерно в 1,5 раза. Такое увеличение числа инцидентов было достигнуто за счет роста атак на отдельные индустрии: банки, платежные системы, криптобиржи, онлайн-ретейл, сайты знакомств.

По данным компании Positive Technologies, с точки зрения атакуемых киберпреступниками индустрий лидерство по итогам года осталось за государственными учреждениями, компаниями промышленной и финансовой отраслей, а также медицинскими и научными организациями. В большинстве случаев объектом кибератаки в течение года оставались компьютеры, серверы и сетевое оборудование целевых компаний. Так, атаки на веб-ресурсы организаций вошли в топ-3 по популярности среди киберпреступников, но при этом не превысили 20% в общем числе. Наиболее подвержены им оказались государственные учреждения и, в частности, порталы государственных и муниципальных услуг.