Увеличение срока давности привлечения к ответственности за административные правонарушения с двух-трех месяцев, как в действующем Кодексе об административных нарушениях (КоАП), до одного года стало одной из самых дискуссионных новелл в будущих кодексах (КоАП и Процессуальном кодексе). Это признал заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, выступая на совещании в Совете Федерации на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ».

«Этот вопрос сейчас активно обсуждается, дискутируется, является спорным. Безусловно, поступающие отзывы от граждан, заключения экспертов заставляют нас вернуться к этому вопросу и еще раз внимательно обсудить, по каким именно категориям правонарушений какой должен быть срок давности», — сказал Новак.

Он подчеркнул, что при подготовке новых кодексов учитывались предложения об увеличении сроков давности привлечения к административной ответственности по ряду категорий нарушений от многих субъектов РФ. «Как правило, эти предложения состояли в том, чтобы существующие сроки давности, составляющие два-три месяца, увеличить до одного года или до шести месяцев, как предложили в Нижегородской области», — заметил Новак. Он напомнил, что, хотя действующий КоАП предусматривает срок давности два-три месяца, «из него столько уже сделано исключений, что у огромного количества составов уже сейчас срок давности составляет один год».

«В связи с этим было предложено сделать это общим правилом, — сообщил Новак. — Но, повторяю, это еще будет обсуждаться с учетом поступающих предложений в рамках общественного обсуждения».