Владелец «Интерроса» Владимир Потанин занял лидирующую строчку в российской части глобального списка Forbes , пишет издание. Ему уступил лидерство совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон.

Произошло это благодаря последовательному росту акций «Норникеля», главного актива Потанина (сейчас ему принадлежит 34,6% акций компании). Сегодня ценные бумаги выросли до 21,426 тыс. рублей за акцию.

Второе место в Forbes Real Time занял Вагит Алекперов. От Потанина он отстает всего на 100 млн долларов. Акции «ЛУКОЙЛа» сегодня торгуются на уровне 6,535 тыс. рублей за штуку.

Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние сейчас составляет 24,9 млрд долларов, в ежегодном рейтинге его состояние оценивалось в 24 млрд долларов. Однако оно росло не так значительно, как у конкурентов.