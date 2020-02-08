Система международных денежных переводов «Юнистрим» и Трансстройбанк стали партнерами и запустили совместную акцию по начислению кешбэка, следует из совместного релиза компаний.



«Отправляя денежные переводы «Юнистрим» в офисах Трансстройбанка, клиенты смогут стать участниками акции «Подарки новым клиентам». За первый перевод отправитель получит 100 рублей, а затем за каждый третий — по 50 рублей. Деньги будут зачислены на счет мобильного телефона клиента», — говорится в сообщении.



В офисах Трансстройбанка можно отправлять денежные переводы без открытия счета — как по России, так и в страны СНГ и дальнего зарубежья.



Акция продлится до 31 марта 2020 года включительно.

