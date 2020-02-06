Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса. Такое мнение высказал в беседе с РБК директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина («антисанкционного») Дмитрий Тимофеев.

По словам чиновника, есть два основных источника «возмущений» для платежного баланса: цены на нефть и потоки капиталов. Колебания цен на нефть в значительной степени были нивелированы бюджетным правилом, действующим с 2018 года. По нему доходы от продаж нефти стоимостью более 40 долларов за баррель в ценах 2017 года (с ежегодной индексацией на 2%) направляются в резервы и формируют Фонд национального благосостояния — бюджет как бы существует в условиях постоянных нефтяных цен. Тимофеев подчеркнул, что действие бюджетного правила «сильно стабилизировало обменный курс».

Второй источник «возмущений» — потоки капиталов, которые и ограничиваются санкциями. У инвесторов есть страх вкладываться в ОФЗ или напрямую кредитовать российский бизнес, заметил Тимофеев.

«Последние годы мы жили с очень высокими реальными ставками, когда в мире мы видим отрицательные ставки», — сказал Тимофеев. Высокие ставки обусловливают привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов, несколько компенсируя отрицательный эффект санкций. В случае отмены санкций «эти потоки капиталов были бы деструктивными для платежного баланса, подрывали бы конкурентоспособность, вызывали бы искажение относительных цен», пояснил чиновник Минфина.

Ранее о нежелательности отмены санкций для российской экономики написала газета Financial Times. В статье выдвигается тезис о том, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений. В частности, если бы санкции вдруг отменили, последовали бы масштабный приток капитала, резкое укрепление рубля — в результате вся государственная макроэкономическая политика, ориентированная на противостояние санкциям, была бы разрушена, заявил изданию неназванный советник Банка России. «Это стало бы катастрофой», — сказал он.