Президент России Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма поручил правительству и Центральному банку подготовить предложения о докапитализации РНКБ. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте президента по итогам встречи.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить в установленном порядке предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (публичное акционерное общество), включая его докапитализацию, в целях увеличения объемов и сроков кредитования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территориях Республики Крым и Севастополя», — говорится в сообщении.

Срок подготовки предложений установлен до 15 марта 2020 года. Ответственными назначены глава ЦБ Эльвира Набиуллина и премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе банка согласились, что реализация поручения поспособствует ускорению развития экономики Крыма.

«Реализация данного поручения позволит ускорить развитие экономики Крыма, обеспечить приток инвестиций в регион, а также активный рост кредитования приоритетных отраслей экономики по льготным ставкам», — заявили в пресс-службе РНКБ.

Кредитная организация напоминает, что банк профинансировал инфраструктурные проекты в Крыму на сумму более 60 млрд рублей, кредиты малому и среднему бизнесу — на сумму более 30 млрд рублей. Также было выдано более 15 млрд рублей ипотечных кредитов и на 25 млрд рублей — потребительских. Объем кредитования предприятий за 2017—2019 годы вырос более чем в семь раз, населения — в четыре раза.