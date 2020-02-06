Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,56% и составил 3 096,68 пункта. Индекс РТС опустился на 1,35% — до отметки 1539, 547,19.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,78%, Сбербанка — на 1,21%, «Газпрома» — на 0,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,67%, «АЛРОСы» — на 0,81%.

«Российский рынок акций в четверг все же спустился в небольшой минус из-за слишком разнонаправленных новостей. Пока биржами управляла «вирусная» паника, котировки бежали в одну сторону, и это было логично. Как только появилась надежда на вакцину и шаги ОПЕК, цены направились в противоположном направлении, и это тоже было нормально. Но сейчас, когда в биржевых ценах отражены все значимые моменты последних дней, а новые выглядят неоднозначно, инвесторы оказались в растерянности. Индекс Мосбиржи на этом фоне спустился к 3 097 пунктам и может в конце недели консолидироваться до прояснения конъюнктуры в пределах 3 075—3 110 пунктов. Индекс РТС чувствителен к валютной качке, снижается к 1 540 пунктам и способен завтра просесть вплоть до 1 535 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.