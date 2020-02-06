Меры по ограничению кредитования банками сделок слияния и поглощения (М&А) планируется ввести в I квартале 2020 года, следует из информационного бюллетеня Банка России «Банковское регулирование».

«Проект размещался в период с 12 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года. Планируемый срок вступления в силу — первый квартал 2020 года», — говорится в материалах регулятора.

Банк России собирался до конца 2019 года ввести меры по ограничению финансирования банками сделок M&A. Предполагается, что такие кредиты будут относиться к III категории качества, что означает признание их «сомнительными». Это подразумевает, что банки должны создавать резерв в размере от 21% до 50% суммы кредита. При этом банкам будет дано право повышать категорию качества кредитов, но только на одну категорию. Кредиты по M&A II категории качества с 2020 года должны будут обеспечиваться резервами в размере 2% от суммы кредита, а с 2022 года — до 5%.

На данный момент кредиты по M&A определяются в I и II категории, где не подразумевается резервирование.

Вместе с тем ЦБ исключает отнесение к III категории качества кредитов по сделкам M&A в сфере федеральных целевых программ (ФЦП), а также оборонно-промышленного комплекса (ОПК).