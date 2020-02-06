Севергазбанк предложил своим клиентам скидки на ставки по ипотечным и потребительским кредитам ко дню рождения. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Скидка к процентной ставке по потребительским кредитам, в том числе на рефинансирование, составляет 0,25% годовых. Скидка к процентной ставке по ипотеке равна 0,15% годовых и распространяется на все виды ипотечных кредитов, включая жилье в новостройках, на вторичном рынке, рефинансирование ипотеки сторонних банков.

За пять рабочих дней до и после даты дня рождения можно оформить потребительский кредит и ипотеку по сниженной процентной ставке в рамках стандартных программ банка.

В рамках акции процентная ставка по потребительскому кредиту составляет от 9,75% до 18,65% годовых. Срок кредита составляет от шести месяцев до семи лет. Сумма кредита — от 50 тыс. до 3 млн рублей. Размер процентной ставки по кредиту зависит от программы и целей кредитования, от суммы и срока кредита, от наличия зарплатной карты банка, от наличия кредитной истории или имеющегося в банке вклада, от подключения к программе «Защита заемщика». Процентная ставка по ипотеке устанавливается в размере 9% годовых. Ставка действует при покупке жилья при оформлении личного страхования и первоначальном взносе не менее 20% от стоимости квартиры.