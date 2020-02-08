• Доля безналичных платежей продолжает расти. Однако живые деньги пока еще весьма востребованы, и банки развивают альтернативные способы выдачи наличных. О том, где снять деньги кроме банкомата, читайте здесь.

• Кредитная карта «Просто 30» банка «Восточный» обещает пятилетний грейс-период и бесплатную выдачу наличных. Откуда же столько негативных отзывов в «Народном рейтинге» на эту карту и в чем подвох рекордного грейса, выясняем в «Разборе Банки.ру».



• За время строительства с вашей квартирой может много чего произойти — например, изменится ее площадь или даже номер. О том, на что обращать внимание в момент приема жилплощади, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• После долгого периода укрепления рубль оказался в полосе нестабильности из-за эпидемии коронавируса. С начала года российская валюта подешевела к доллару почти на 2%. В какой валюте защищаться от вируса, выясняем в материале «Рубль в меру».

• Заемщики массово судятся с лизинговыми компаниями, оспаривая договоры купли-продажи автомобилей и незаконное, по их мнению, изъятие транспортных средств. Разбираемся с ситуацией в материале «Как остаться без автомобиля, взяв заем под залог ПТС».

