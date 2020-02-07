Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,19% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 102,54 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,24% и равнялся 1 543,12 пункта.

Сегодняшний внешний фон свидетельствует о сдержанной динамике, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. По его прогнозу, индекс Мосбиржи попытается удержать уровень 3 100 пунктов, если же негативные факторы возобладают, вероятно движение в направлении минимумов недели.

Причиной слабости российских акций может быть отток средств, допускает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Крупные инвесторы традиционно выводят деньги из рублевых активов с падением цен на нефть, поскольку российский бюджет и многие бумаги сильно зависят от состояния сырьевых рынков. Надежды же на то, что снижение нефти носило краткосрочный характер и цены в ближайшее время вновь уйдут выше 60 долларов за баррель, тают с каждым днем», — комментирует эксперт.

По его словам, ситуация на рынке нефти далека от оптимизма.