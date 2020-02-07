Средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом в 2019-м увеличился на 6,4% за год и составил 787,2 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй и «Автостата».

Средневзвешенная цена нового автомобиля в прошлом году выросла на 8,2% и составила 1 556,2 тыс. рублей. Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика, получившего автокредит, находился на уровне 712 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,145 млн рублей), Московской области (980,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (962,2 тыс. рублей), Краснодарском крае (891,0 тыс. рублей) и в Ханты-Мансийском АО (881,5 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных автокредитов показали Республика Башкортостан (плюс 10,9%), Ставропольский край (плюс 10,5%), Оренбургская область (плюс 10,2%), Санкт-Петербург (плюс 9,8%), Рязанская область (плюс 9,7%) и Москва (плюс 9,5%). Единственными регионами из топ-30 по объемам автокредитования, в которых средний размер кредита на покупку авто снизился, стали Кемеровская (минус 31,0%) и Новосибирская (минус 2,3%) области.