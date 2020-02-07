Международный Коммерческий Банк с 7 февраля ввел вклад «Оптимальный».

Минимальная сумма депозита в рублях и долларах неограниченна, в евро составляет 1 тыс. евро. Срок — от 31 дня до двух лет. Доходность в рублях равна 4—5%, в долларах — 0,05—0,7%, в евро — 0,03—0,05% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.