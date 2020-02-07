Альфа-Банк изменил ставки по вкладам в рублях и долларах.

«Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) размещается в рублях под 3,8—4,8%, в долларах — под 0,1—0,85% годовых (вместо 4,6—5,1% и 0,1—0,8% соответственно). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Возможно увеличение ставки по вкладу при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «А-Клуб».

«Потенциал+» (на срок от трех месяцев до года) можно открыть в рублях под 4,2—4,4%, в долларах — под 0,15—0,25% годовых (ранее — под 4,45—4,9% и 0,25—0,35% соответственно). Предусмотрено пополнение и частичное снятие. Проценты ежемесячно капитализируются.

Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». При подключении пакета услуг «Альфа Private» применяются повышенные процентные ставки по вкладу.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладу «Победа+» составляет 10 тыс. рублей, 500 долларов, депозита «Потенциал+» — от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов.